За словами Олексія Кучеренка, першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики, ціни на світ можуть збільшитися вже найближчим часом.

У зв'язку з пошкодженням значної частини української енергетичної інфраструктури, уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики, повідомив у прямому ефірі, скільки коштувати кіловат.

За словами Олексія Кучеренка, першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики, ціни на світло можуть збільшитися вже найближчим часом. Відповідно до його заяви, Кабінет міністрів України планує підняти тариф на електроенергію для домашніх споживачів до 4 гривень.

Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, вказав, що обговорення з урядом про нові тарифи тривають, але вже є прогнози щодо збільшення ціни на електрику в діапазоні від 3,5 до 4 гривень, починаючи з червня. Це призведе до зростання тарифів приблизно у півтора рази вище поточних.

Водночас Олександр Кучеренко відзначив, що 8 травня теплові станції України були атаковані Росією. Багато українських енергетичних об'єктів пошкоджено, тому уряд вимушений вживати заходів, таких як підвищення тарифів на електроенергію.

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", – підкреслив нардеп.

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