У Кабінеті Міністрів повідомили, що потрібно робити, щоб офіційно купити собі страховий стаж та вийти на пенсію у 60 років.

Українці тепер мають можливість офіційно придбати страховий стаж, щоб вийти на пенсію у 60 років, як і їхні офіційно працевлаштовані співвітчизники. Як повідомляє Кабінет Міністрів, для цього необхідно укласти відповідний договір з Пенсійним фондом України. Про це повідомили в Кабміні.

Ось кроки, які потрібно виконати:

Зайти в особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду через Дія.Підпис, кваліфікований електронний підпис, або систему GOV.ID. Вибрати розділ "Комунікація з ПФУ" та підпункт "Договір на добровільну участь". Ввести особисті дані: ПІБ, ідентифікаційний код (податковий номер), серію і номер паспорта, дату народження. Підтвердити правильність інформації та дати згоду на її обробку. Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису і сплатити необхідні внески.

Це можна зробити як в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду, так і онлайн, використовуючи вебсайт установи.

Представники Пенсійного фонду нагадали, що особа може сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) як за себе, так і за іншу особу, навіть якщо вона не є пенсіонером.

Щоб отримати повний місяць страхового стажу, українцю, який не має офіційного працевлаштування, потрібно сплатити хоча б мінімальний єдиний страховий внесок. Цей внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати, яка з 1 квітня становить 8000 гривень. Таким чином, громадяни зобов'язані сплачувати 1760 гривень на місяць.

Суми сплачених страхових внесків будуть зараховані за той місяць, в якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

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