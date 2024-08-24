Поки всій країні хочуть підняти податки через зростання ставки ПДВ до 24% з 20% (заплатить кінцевий споживач товарів та послуг, тобто простий українець), зернотрейдери обурилися проектом податкової зміни щодо них порядку реєстрації податкових накладних.

Про це повідомив економіст Олексій Кущ.

"У рік держава витрачає на відшкодування ПДВ 140 млрд грн і більша частина йде на дотації експорту сировини. Так, ви не дочули. Держава за допомогою відшкодування ПДВ дотує експорт аграрної сировини", - повідомив Кущ.

За його словами, відшкодування не потрібно скасовувати, але при експорті сировини пільгову нульову ставку ПДВ потрібно поступово підняти до базового рівня – для сировинних товарів.

"Це не тільки заощадить гроші державі, а й простимулює переробку та зміну структури економіки у бік складнішої моделі. Яка створить більше робочих місць і заплатить більше податків", - додав економіст.

Таке рішення не вдарить по фермерам, адже більшість із них зараз відрізані від портів та/або залізниці.

Зерно у них за внутрішніми цінами купують зернотрейдери.

Часто роблять це або за "готівку", або купуючи зерно у платників єдиного податку.

"Звідки ж тоді у них право на податковий кредит? Фізичне зерно у них куплено за готівку, а юридично - у фірм-скруток, які продають доки на зерно та податковий кредит на додачу".

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