Федеральний резерв, нарешті, схоже, думає, що він приборкав високу інфляцію останніх трьох років.

То чому ж двоє кандидатів у президенти США загрожують знову її розв'язати?

Ні республіканець Дональд Трамп, ні демократ Камала Харріс відкрито не закликають до вищої інфляції, зрозуміло.

Але кожен із них пропонує масштабну політику, яка буде інфляційною.

"Політика Трампа в галузі торгівлі, тарифів, податків та імміграції може посилити інфляційні побоювання", - написали аналітики інвестиційної компанії Raymond James у нещодавній дослідницькій записці.

Що стосується планів Харріс, «історично субсидії на житло та цінові обмеження створювали ненавмисні наслідки та посилювали інфляційні побоювання».

Кожна з цих політик має завоювати блок виборців, апелюючи до конкретних проблем. Про що кандидати не говорять виборцям, то це про те, що ці плани можуть мати деякі неприємні побічні ефекти, якщо вони колись будуть повністю реалізовані.

Трамп, наприклад, хоче вдарити по всьому імпорту з Китаю новим 60% тарифом, а з більшості інших імпортних товарів – 20%.

Ідея Трампа полягає в тому, щоб зробити іноземні товари дорожчими, щоб вітчизняні виробники стали більш конкурентоспроможними за ціною та продавали більше товарів, виготовлених в Америці.

Але цей податок на товари означатиме підвищення цін, яке переважно понесуть американські споживачі. За даними Інституту міжнародної економіки Петерсона, додаткові витрати становитимуть близько 2600 доларів на рік для типової сім'ї.

Ці 2600 доларів на рік будуть набагато більшими, ніж інфляція на продукти харчування обійшлася покупцям за останні три роки.

Джерело: finance.yahoo.

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