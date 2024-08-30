Золото стрімко зростає на тлі побоювань економічної катастрофи, яку має намір влаштувати Камала Харріс.

Він уже пробив позначку $2500, найвищу ціну, яку він коли-небудь досягав.

Протягом наступного місяця він може піднятися до $3000 або, можливо, навіть вище.

Золото увійшло до нового бичачого ринку, і інвестори вливаються у дорогоцінний метал. Існує безліч традиційних пояснень від перспективи падіння відсоткових ставок до активних покупок з боку китайських і близькосхідних центральних банків.

Але є набагато масштабніша проблема, на яку нам слід звернути більше уваги.

Це може бути "торгівля Камалою". Камала Харріс рвонула до висування своєї кандидатури від Демократичної партії на хвилі флюїдів, і це цілком може привести її до Білого дому. І все-таки вона напевно продовжить дикі витрати і дефіцит президентства Байдена, що зростає.

Долар може бути знецінений, і золото завжди було єдиним реальним захистом від цього. Це раннє попередження про потенційну катастрофу, яку вона збирається викликати у світову економіку.

Акції штучного інтелекту можуть опинитися в заголовках новин, поряд із технологічними компаніями та товарами. Але у 2024 році був лише один справді видатний актив, і це золото.

З $2000 за унцію на початку року, минулого тижня він досяг $2500 і може продовжити зростати. Зараз він значно вищий за максимуми, досягнуті в розпал кризи єврозони, і не показує жодних ознак уповільнення.

Джерело: telegraph .

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