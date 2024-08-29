Німеччина поступово стає менш одержимою Китаєм.

Через рік після того, як канцлер Олаф Шольц приєднався до заклику G7 знизити ризики, пов'язані з Китаєм, Берлін поступово реагує на виклики від Пекіна.

Від висловлювання переважно риторичної незгоди із загальноєвропейськими тарифами на китайські електромобілі до арештів німецьких громадян за підозрою у шпигунстві на користь китайської держави.

Німеччина намагається надіслати Пекіну політичний сигнал: розквіт доби «бізнесу на всіх» Ангели Меркель закінчився, і стратегічна конкуренція залишиться.

Можливо, найбільші зрушення відбуваються у сфері безпеки та оборони. А найповільніші? Потужна автомобільна промисловість Німеччини упирається, побоюючись, що її можуть витіснити з величезного китайського ринку.

Протягом кількох тижнів Шольцу доведеться вирішувати , чи пройдуть два військові кораблі, які зараз перебувають на місії в Індо-Тихоокеанському регіоні, через Тайванську протоку, що розлютить Китай.

Німеччина не буде першою західною державою, яка зробить це — військові кораблі США, Великобританії, Франції, Нідерландів та Канади вже пройшли через протоку, — але для Берліна це буде вперше за два десятиліття, коли вона здійснить таке розгортання.

Німеччина також активізувала військові навчання з Японією, найближчим союзником Заходу Східної Азії. Командувач ВПС Німеччини був у Японії минулого місяця, щоб провести навчання з японськими колегами, які дедалі більше стурбовані китайсько-російською присутністю у цьому регіоні.

З технологічного погляду Шольц також грає в іншу гру, ніж Меркель, — поєднуючи зусилля з найвідомішим корпоративним гігантом Тайваню.

Джерело: politico.

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