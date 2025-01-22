У 2024 році ціни на продукти в Україні зросли на 20%, що стало результатом низки факторів, очікується, що ця тенденція збережеться й у 2025 році.
Про це повідомив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, в коментарі до ЗМІ.
За його словами, українці в 2024 році зіткнулися зі значним зростанням цін на продукти, що стало наслідком низки внутрішніх і зовнішніх чинників.
Основні причини зростання цін:
- Інфляція: у 2024 році інфляція в Україні перевищила 12%, що суттєво вплинуло на ціни продуктів. Підвищення вартості енергоносіїв, кредитів і виробничих витрат також стало важливим фактором для зростання цін.
- Війна: воєнні дії спричинили дефіцит кадрів у сільському господарстві, виробництві та логістиці. Це призвело до необхідності інвестувати в автоматизацію та підвищувати зарплати, що підвищило собівартість продукції.
- Енергетична криза: часті відключення електроенергії змусили виробників використовувати генератори, що призвело до зростання витрат на паливо та технічне обслуговування.
- Подорожчання пального: збільшення акцизів на пально-мастильні матеріали наприкінці 2024 року вплинуло на логістичні витрати, що призвело до подорожчання доставки продуктів.
- Залежність від імпорту: високий курс долара підвищив вартість імпортованих комплектуючих та обладнання, що використовуються у виробництві продуктів.
При цьому ціна на хліб може зростати на 1,5-2% щомісяця, що сумарно дасть більше 20% річного підвищення. Ціни на хліб стали індикатором економічних труднощів в країні.
Згідно з даними Держстату, ціна пшеничного борошна зросла з 15,69 грн/кг у січні до 19,21 грн/кг у листопаді, що спричинило підвищення середньої ціни хліба з 44,07 грн до 50,98 грн за кілограм. Проте борошно складає лише 30% від собівартості хліба, основними факторами здорожчання стали енергоносії, пальне та логістика.
Джерело: УНІАН.
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