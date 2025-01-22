Українці в 2024 році зіткнулися зі значним зростанням цін на продукти, що стало наслідком низки внутрішніх і зовнішніх чинників - в 2025 році буде те ж саме.

У 2024 році ціни на продукти в Україні зросли на 20%, що стало результатом низки факторів, очікується, що ця тенденція збережеться й у 2025 році.

Про це повідомив Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, в коментарі до ЗМІ.

За його словами, українці в 2024 році зіткнулися зі значним зростанням цін на продукти, що стало наслідком низки внутрішніх і зовнішніх чинників.

Основні причини зростання цін:

Інфляція: у 2024 році інфляція в Україні перевищила 12%, що суттєво вплинуло на ціни продуктів. Підвищення вартості енергоносіїв, кредитів і виробничих витрат також стало важливим фактором для зростання цін.

у 2024 році інфляція в Україні перевищила 12%, що суттєво вплинуло на ціни продуктів. Підвищення вартості енергоносіїв, кредитів і виробничих витрат також стало важливим фактором для зростання цін. Війна: воєнні дії спричинили дефіцит кадрів у сільському господарстві, виробництві та логістиці. Це призвело до необхідності інвестувати в автоматизацію та підвищувати зарплати, що підвищило собівартість продукції.

воєнні дії спричинили дефіцит кадрів у сільському господарстві, виробництві та логістиці. Це призвело до необхідності інвестувати в автоматизацію та підвищувати зарплати, що підвищило собівартість продукції. Енергетична криза: часті відключення електроенергії змусили виробників використовувати генератори, що призвело до зростання витрат на паливо та технічне обслуговування.

часті відключення електроенергії змусили виробників використовувати генератори, що призвело до зростання витрат на паливо та технічне обслуговування. Подорожчання пального: збільшення акцизів на пально-мастильні матеріали наприкінці 2024 року вплинуло на логістичні витрати, що призвело до подорожчання доставки продуктів.

збільшення акцизів на пально-мастильні матеріали наприкінці 2024 року вплинуло на логістичні витрати, що призвело до подорожчання доставки продуктів. Залежність від імпорту: високий курс долара підвищив вартість імпортованих комплектуючих та обладнання, що використовуються у виробництві продуктів.

При цьому ціна на хліб може зростати на 1,5-2% щомісяця, що сумарно дасть більше 20% річного підвищення. Ціни на хліб стали індикатором економічних труднощів в країні.

Згідно з даними Держстату, ціна пшеничного борошна зросла з 15,69 грн/кг у січні до 19,21 грн/кг у листопаді, що спричинило підвищення середньої ціни хліба з 44,07 грн до 50,98 грн за кілограм. Проте борошно складає лише 30% від собівартості хліба, основними факторами здорожчання стали енергоносії, пальне та логістика.

Джерело: УНІАН.

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