Як повідомили в пресслужбі ПФУ, щоб пенсія була нарахована без помилок, банківський рахунок повинен відповідати певним вимогам.

В Україні пенсіонери можуть отримувати виплати двома способами - через пошту або банківський рахунок - однак, якщо банківський рахунок не відповідає вимогам Пенсійного фонду, виплати не будуть зараховані.

Про це розповіли в пресслужбі ПФУ.

Як повідомили в пресслужбі ПФУ, щоб пенсія була нарахована без помилок, банківський рахунок повинен:

бути відкритим в одному з уповноважених банків, з якими працює Пенсійний фонд;

бути відкритим виключно для зарахування пенсійних та соціальних виплат;

бути активним.

Після відкриття рахунку необхідно подати заяву до Пенсійного фонду для переказу виплат на новий рахунок, зазначивши його номер у міжнародному форматі IBAN, що складається з 29 цифр та літер. Номер IBAN можна дізнатися у мобільному додатку банку або в його відділенні.

У разі зміни реквізитів рахунку необхідно своєчасно повідомити Пенсійний фонд.

Нагадаємо, в Україні пенсіонери окремих професій, які проживають у сільській місцевості, можуть отримати 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

Однак це право надається лише за умови, що їхній середньомісячний дохід не перевищує встановлений ліміт. Заявку на пільгу можна подати через сервісні центри Пенсійного фонду України (ПФУ) або онлайн.

Пільга в розмірі 100% поширюється на оплату: житлово-комунальних послуг; твердого та рідкого палива; скрапленого газу.

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