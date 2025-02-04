1 лютого 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт з Мексики та Канади, що миттєво позначилось на валютних та фондових ринках.

Інвестори намагаються оцінити, як ці тарифи можуть вплинути на найбільших торгових партнерів США, а також на глобальну економіку.

Як пише Financial Times, найбільше постраждали канадський долар та мексиканський песо: канадська валюта обвалилася на 1,4% до найнижчого рівня з 2003 року, а мексиканський песо впав на понад 2%. Євро також не залишився осторонь, втративши 1%. Як пояснюють аналітики, падіння курсів пов’язане з побоюваннями щодо економічної невизначеності внаслідок нових мит, що можуть призвести до турбулентності на ринках.

Економісти прогнозують, що вплив нових мит може викликати прискорену інфляцію в США, що у свою чергу посилює попит на долар.

"Найочевидніший наслідок — це зміцнення долара", - заявив Ерік Виноград, головний економіст Alliance Bernstein.

За його словами, це може створити нові економічні реалії для великих торгових партнерів США, зокрема для Мексики, яка може опинитися на межі рецесії. Особливо важко доведеться і Китаю. Вплив нових мит на китайський експорт може суттєво погіршити стан вже і без того нестабільної економіки країни. У результаті китайські компанії, зокрема у секторі електронної комерції та виробництві чіпів, зазнали значних збитків. Акції таких компаній, як Li Auto та XPeng, втратили понад 6%.

Фондовий ринок також зазнав негативних наслідків. Акції японських автогігантів, таких як Toyota та Honda, впали більш ніж на 5% через побоювання щодо впливу мит на експорт з Мексики. Ще гірше ситуація для китайських виробників електричних автомобілів, які втратили до 6% своїх акцій на гонконгській біржі. Водночас азіатські нафтопереробники отримали певну вигоду від нових мит. Митні тарифи на канадську та мексиканську нафту підвищили конкурентоспроможність азіатських НПЗ на світовому ринку, збільшуючи їхню маржу.

Джерело: ft.

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