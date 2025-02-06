Точні результати санкцій, які США запровадили проти Росії важко передбачити, адже ефект від них може бути тимчасовим, хоч зараз вони і тиснуть на військову машину РФ.

Нові санкції Заходу проти Росії, оголошені адміністрацією Джо Байдена, ймовірно не змусять президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Як зазначає аналітик Bloomberg Алекс Ісаков, нові санкції можуть призвести до зниження видобутку нафти на 400 000 барелів на день, що становить близько 5% від загального обсягу виробництва в Росії. Проте зростання світових цін на нафту на 10% з вересня 2024 року може зменшити цей вплив. До того ж, нафтопереробні заводи в Індії вже готові обійти ці санкції, що може значно зменшити їх ефективність.

"Доходи від продажу нафти і газу становлять 30% доходів бюджету Росії, і санкції посилять фінансовий тиск на військову машину Путіна. Однак незрозуміло, як довго триватиме будь-який перебій: нафтопереробні заводи в Індії були впевнені, що російські трейдери незабаром знайдуть способи обійти ці заходи", - наголошує експерт.

Основним джерелом тривоги для Кремля є ситуація з державними фінансами. Наприкінці 2024 року уряд Росії вже витратив близько 60% своїх ліквідних резервів із національного фонду добробуту. Якщо нинішні темпи знищення резервів збережуться, ці активи можуть повністю вичерпатися в найближчі 12-18 місяців. У разі, якщо санкції змусять Росію збільшити знижки на експорт нафти до 30 доларів, у порівнянні з 12 доларами на початку 2024 року, це може значно посилити фінансову кризу.

Джерело: bloomberg.

Останні новини:

Виклик для Заходу: американський генерал розповів, як США показали слабкість перед новою "віссю зла"

Як повідомляла Politeka, Шейтельман розповів, коли буде озвучено реальний мирний план Трампа.

Трамп розглядає кілька сценаріїв завершення війни в Україні: головні ідеї та плани