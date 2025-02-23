У сучасних умовах оцінка економічної спроможності країни за допомогою ВВП може бути оманливою, особливо це видно в порівнянні з США та Китаєм.

Війна — це передусім змагання матеріальних ресурсів, повідомляє Politeka.net.

Про це для ДС розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ. Він додав, що розвинений сектор послуг та фінансові потоки важливі для мирної економіки, але в умовах війни, де критично важливо виготовляти снаряди чи дрони, лише послуги не допоможуть забезпечити перемогу. Відсутність достатнього матеріального виробництва під час війни може стати серйозною перепоною для економіки.

У той час, коли США роблять ставку на відновлення своєї матеріальної бази через так звану «трампономіку», Китай, з його значною виробничою потужністю, залишає за собою лідерство у виробництві критично важливих матеріальних ресурсів. Наприклад, Китай випускає стільки ж зброї, скільки й США, а у випадку з боєприпасами — навіть більше за Росію. Водночас віртуалізація економіки, яка спостерігається в західних країнах, додає до ВВП значну частину послуг, проте не сприяє зміцненню матеріальних потужностей, повідомляє Політека.

Україна переживає серйозні економічні виклики через війну та інші глобальні зміни. Порівняння матеріальної та віртуальної складової ВВП в Україні показує, що значна частка економіки вже перебуває в секторі послуг. В результаті, структура української економіки має тенденцію до зростання «віртуального» ВВП, що, у свою чергу, погіршує доступ до реальних матеріальних активів.

Експерт наголошує, що під час і після війни Україні важливо зосередитися на розвитку виробництва, відновлення матеріальних ресурсів і інвестиціях у промисловість, оскільки втрата цієї частини ВВП вимагає серйозних зусиль для відновлення.

Джерело: dsnews.

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