Война — это, прежде всего, соревнование материальных ресурсов, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. Он добавил, что развитый сектор услуг и финансовые потоки важны для мирной экономики, но в условиях войны, где важно производить снаряды или дроны, только услуги не помогут обеспечить победу. Отсутствие достаточного материального производства во время войны может стать серьезным препятствием для экономики.

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В то время, когда США делают ставку на восстановление своей материальной базы через так называемую трампономику, Китай, с его значительной производственной мощностью, оставляет за собой лидерство в производстве критически важных материальных ресурсов. К примеру, Китай выпускает столько же оружия, сколько и США, а в случае с боеприпасами — даже больше России. В то же время, виртуализация экономики, которая наблюдается в западных странах, добавляет к ВВП значительную часть услуг, однако не способствует укреплению материальных мощностей, сообщает Политека.

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Украина переживает серьезные экономические вызовы из-за войны и других глобальных перемен. Сравнение материальной и виртуальной составляющей ВВП в Украине показывает, что значительная часть экономики уже находится в секторе услуг. В результате структура украинской экономики имеет тенденцию к росту «виртуального» ВВП, что, в свою очередь, ухудшает доступ к реальным материальным активам.

Эксперт отмечает, что во время и после войны Украине важно сосредоточиться на развитии производства, восстановлении материальных ресурсов и инвестициях в промышленность, поскольку потеря этой части ВВП требует серьезных усилий для восстановления.

Источник: dsnews .

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