Україна стикається з серйозними викликами для стабільності своєї економіки, і наразі вкрай необхідно знайти додаткові джерела доходів, особливо рентні, для покриття величезних видатків.

Природні ресурси, логістика, енергетика та транспорт — саме ці сектори можуть стати новими джерелами фінансування, інакше Україна ризикує не справитися з поточними та майбутніми труднощами, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ. Скорочення видатків, хоч і звучить привабливо на політичних кампаніях, проте не принесе бажаного ефекту. За словами експерта, практично неможливо урізати витрати без шкоди для ключових сфер, таких як медицина, освіта і пенсії. Виходить, що економія не є панацеєю, адже в Україні вже і так майже немає де скорочувати, повідомляє Політека.

Демографічна ситуація ще більше ускладнює економічне становище. До війни Україна мала структуру населення, де старші за 64 роки становили 17,4% від усього населення, а частка дітей — 15,2%. Після війни передбачається різке старіння населення, що означатиме збільшення видатків на пенсії, медицину та освіту, які можуть становити понад 15% ВВП.

Економіст пропонує звернути увагу на досвід Аргентини, що нещодавно втілила ряд реформ під керівництвом президента Хав’єра Мілея. Хоча в обох країнах є схожі економічні проблеми — залежність від сировинного експорту та демографічні виклики — ситуація в Україні виглядає значно складнішою. Аргентина, на відміну від України, не має серйозних загроз на міжнародній арені, що дає змогу зосередитися на внутрішніх реформах.

"Втім, найголовніший висновок, який ми маємо зробити із поданого аналізу, — безперспективність сліпого виконання програм реформ, які нам наполегливо пропонують партнери, насамперед МВФ. Реформи Мілея — це «старт пак» будь-якого меморандуму з фондом. І на прикладі Аргентини ми бачимо, що ці реформи діють і дають результати, але виключно за певних умов, Які, на жаль, мають мало спільного із нашою дійсністю", - йдеться у статті.

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