Украина сталкивается с серьезными вызовами для стабильности своей экономики, и крайне необходимо найти дополнительные источники доходов, особенно рентные, для покрытия огромных расходов.

Природные ресурсы, логистика, энергетика и транспорт — именно эти сектора могут стать новыми источниками финансирования, в противном случае Украина рискует не справиться с текущими и будущими сложностями, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. Сокращение расходов, хоть и привлекательно звучит на политических кампаниях, однако не принесет желаемого эффекта. По словам эксперта, практически невозможно урезать расходы без ущерба ключевым сферам, таким как медицина, образование и пенсии. Выходит, что экономия не является панацеей, ведь в Украине уже и так почти негде сокращать, сообщает Политека.

Демографическая ситуация еще более усложняет экономическое положение. До войны Украина имела структуру населения, где старше 64 лет составляли 17,4% всего населения, а доля детей — 15,2%. После войны предполагается резкое старение населения, что означает увеличение расходов на пенсии, медицину и образование, которые могут составлять более 15% ВВП.

Экономист предлагает обратить внимание на опыт Аргентины, недавно воплотившей ряд реформ под руководством президента Хавьера Милея. Хотя в обеих странах схожие экономические проблемы — зависимость от сырьевого экспорта и демографические вызовы — ситуация в Украине выглядит значительно сложнее. Аргентина, в отличие от Украины, не имеет серьезных угроз на международной арене, что позволяет сосредоточиться на внутренних реформах.

"Впрочем, самый главный вывод, который мы должны сделать из представленного анализа, — бесперспективность слепого выполнения программ реформ, которые нам настойчиво предлагают партнеры, прежде всего МВФ. Реформы Милея — это «старт пак» любого меморандума с фондом. действительностью", - говорится в статье.

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