Європейські країни обговорюють можливість арешту заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, якщо Росія порушить майбутню мирну угоду з Україною.

Франція та Німеччина, які раніше були проти арешту активів, наразі переглядають свою позицію і разом з Великою Британією шукають механізми для застосування цього заходу, пише Politeka.

Згідно з інформацією Financial Times, на тлі переговорів щодо припинення вогню у війні в Україні, французькі чиновники запропонували варіант, за якого арешт заморожених активів стане можливою відповіддю на порушення Росією умов мирної угоди.

Це дозволить використати російські кошти як важіль для тиску на Москву, забезпечивши додаткові гарантії для України. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро активів Центрального банку РФ.

Більша частина цих коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, а решта — у фінансових установах Великої Британії, Франції, США та інших країн. Водночас ці кошти використовуються для погашення кредитів Україні, що отримала 50 мільярдів доларів допомоги.

Україна, Польща та країни Балтії давно закликають до повного арешту російських активів, але деякі європейські держави, зокрема Німеччина, Франція та Брюссель, утримуються від таких рішень через побоювання щодо міжнародного права та можливих наслідків для євро як резервної валюти.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон вказав на необхідність ретельного дотримання норм міжнародного права, підкреслюючи, що негайний арешт активів не відповідає цим нормам.

Натомість у Великій Британії, де прем'єр Кір Стармер також висловив зацікавленість в арешті російських активів, це питання все ще потребує додаткового обговорення з міжнародними партнерами.

Джерело: ft.

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