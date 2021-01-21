В ближайшее время украинцы могут начать получать вторую пенсию

Как сообщает УБР, в соответствии с пенсионной реформой, вторая пенсия для украинцев будет накапливаться без привлечения дополнительных выплат от работников или работодателя: 2% будет отчисляться из суммы действующих выплат по НДФЛ и 2% – из ЕСВ.

При этом, вторая пенсия будет отличаться от основной тем, что ее сумма сможет расти, так как деньги можно будет инвестировать в частные фонды.

«Вы можете принимать решения, какой инвестиционной компании или компании по управлению активами вы доверяете, чтобы они инвестировали ваши деньги», - рассказал глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

При этом размер второй пенсии для каждого пенсионера будет разным. Повышать его люди смогут как раз при помощи инвестирования.

Так, Хромаев уточнил, что по подсчетам чиновников, если люди будут по максимуму использовать отчисления и накапливать, используя максимальный уровень, предусмотренный законом, они могут накопить до 25% от суммы своего дохода, который они получали в момент выхода на пенсию.

Отметим, что ранее в ПФУ рассказали, что за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен).

Напомним, зарплаты украинцев вырастут, в Кабмине объявили, кому и на сколько повысят: "Уже в этом месяце".

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине: названы регионы, где платят больше всех, "высокие выплаты получают в...".

Также Politeka писала, что размер пенсий в Украине изменился, важное уточнение: «Средний размер выплат составил…».