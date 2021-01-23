Гривна покажет доллару и евро, кто главный

Национальный банк Украины установил на понедельник, 25 января новый курс валют, передает Politeka.net со ссылкой на сайт регулятора.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар подешевел на 9 копеек - его курс после выходных составил 28,16 грн.

Европейская валюта также утратила свои позиции, подешевев на 11 коп. Новый курс составляет 34,25 грн.

Российский рубль после выходных застыл на отметке 0,375 грн.

По словам специалистов, в течение предыдущего рабочего дня, 22 января, наблюдалась активизация валютных распродаж со стороны нерезидентов, которые готовятся к ОВГЗ-аукциону во вторник, 26 января.

Этот фактор будет определять курсовые тренды начала новой недели. С другой стороны, экспортеры будут менее активны в части продажи валютной выручки, поскольку Госказначейство будет перечислять им НДС-возмещение.

Ранее мы сообщали, 2021-й должен стать годом восстановления, по мнению аналитиков. Для Украины это означает самые значительные темпы роста ВВП за последние 8 лет, но в то же время – рост цен и девальвацию гривны до нового исторического минимума/минимального курса за последние пять лет.

Так, в НБУ предупредили об ускорении инфляции и, как результат, росте цен. Регулятор повысил показатель инфляции с 6,5% до 7%.

Роста цен украинцам стоит ждать уже в первом полугодии 2021 года.

По прогнозу НБУ, продовольственная инфляция замедлится только после сбора нового урожая. Таким образом, замедления темпов повышения цен стоит ждать только под конец года.

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