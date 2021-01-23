Ежегодно пенсии в Украине пересматривают и пересчитывают

В марте 2021 года планируется проведение современного пересчета пенсий и поднять их на 11%. Повышение коснется около 10 миллионов человек.

Однако повышение получат не все категории пенсионеров, а часть пенсионеров получит незначительное повышение, пишет издание OBOZREVATEL.

Повышение пенсий не коснется тех, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы. Кроме того, повышение не коснется украинцев, которые имеют существенные прибавки к пенсиям.

Тех, кто получает пенсии по специальному закону тоже не получат пенсии. Размер пенсии по данной формуле получается меньше, чем установленная законом минимальная. Такие пенсионеры получают не менее 1712 гривен в месяц.

Однако, если такую пенсию умножить на 11%, то сумма все равно будет ниже минимальной и поэтому таким пенсионерам в марте 2021 года прибавки не будет.

Также ранее сообщалось, что в соответствии с пенсионной реформой, вторая пенсия для украинцев будет накапливаться без привлечения дополнительных выплат от работников или работодателя: 2% будет отчисляться из суммы действующих выплат по НДФЛ и 2% – из ЕСВ.

При этом, вторая пенсия будет отличаться от основной тем, что ее сумма сможет расти, так как деньги можно будет инвестировать в частные фонды.

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