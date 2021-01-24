Курс валют в Украине совсем скоро изменится в пользу гривны

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, в понедельник, 25 января украинская гривна покажет рост по отношению к основным иностранным валютам.

Так, в пятницу НБУ заморозил курс доллара на уровне 28,25 гривен. В понедельник «зеленые» немного просядут, достигнув отметки 28,16 гривен за доллар.

Евро тоже покажет падение. 25 января евро будут продавать по 34,25 гривен, в то время как в пятницу европейскую валюту можно было купить за 34,36 гривен.

10 российских рублей в понедельник будут продавать за 3,75 гривны.

Стоит отметить, что по прогнозам экономических экспертов, в ближайшие пару месяцев курс доллара будет находиться в пределах 28 гривен за единицу. Это связано с тем, что Украина утвердила программу сотрудничества с МВФ. Кроме этого, известно, что поднялись цены на мировых рынках, что повлияло на прирост валютной выручки в стране.

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