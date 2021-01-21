НБУ готуються до прискорення інфляції і зростання цін на популярні товари в 2021 році

Як повідомляє Politeka.net, регулятор видл новий прогноз зростання інфляції і підвищив показник з 6,5% до 7%. Прес-служба Національного банку попередила українців про коливання цін у матеріалі, розміщеному на офіційному сайті.

З початку епідемії зростання цін стримувало подешевшання енергоносіїв і зниження попиту на найважливіші товари і послуги по всьому світу, але в кінці 2020 року швидке відновлення світової економіки і збільшення попиту призвели до подорожчання і відновлення інфляції, яка продовжить рости в 2021-му.

"Прискорення інфляції в першому півріччі буде визначатися швидким споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв і гіршим торішнім урожаєм сільськогосподарських культур", - повідомляє Нацбанк. - "Зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишатимуться високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії".

Згідно з офіційним прогнозом, після збору нового врожаю продовольча інфляція сповільниться, а в кінці року зійде нанівець вплив мізерної бази порівняння для деяких товарів, що теж зіграє на руку споживачам і сповільнить підвищення цін, в тому числі і на продукти харчування.

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