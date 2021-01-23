Гривня покаже долару та євро, хто головний

Національний банк України встановив на понеділок, 25 січня новий курс валют, передає Politeka.net з посиланням на сайт регулятора.

У порівнянні з попереднім робочим днем, долар подешевшав на 9 копійок - його курс після вихідних склав 28,16 грн.

Європейська валюта також втратила свої позиції, подешевшавши на 11 коп. Новий курс становить 34,25 грн.

Російський рубль після вихідних застиг на позначці 0,375 грн.

За словами фахівців, протягом попереднього робочого дня, 22 січня, спостерігалася активізація валютних розпродажів з боку нерезидентів, які готуються до ОВДП-аукціону у вівторок, 26 січня.

Цей фактор визначатиме курсові тренди початку нового тижня. З іншого боку, експортери будуть менш активні в частині продажу валютної виручки, оскільки Держказначейство буде перераховувати їм ПДВ-відшкодування.

Раніше ми повідомляли, 2021-й має стати роком відновлення, на думку аналітиків. Для України це означає найзначніші темпи зростання ВВП за останні 8 років, але в той же час – зростання цін і девальвацію гривні до нового історичного мінімуму/мінімального курсу за останні п'ять років.

Так, в НБУ попередили про прискорення інфляції і, як результат, зростання цін. Регулятор підвищив показник інфляції з 6,5% до 7%.

Зростання цін українцям варто чекати вже в першому півріччі 2021 року.

За прогнозом НБУ, продовольча інфляція сповільниться тільки після збору нового врожаю. Таким чином, уповільнення темпів підвищення цін варто чекати тільки під кінець року.

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