Что нужно знать бытовым потребителям

Раскрыты новые расценки за газ для бытовых потребителей

Тарифы публикует тематическое издание Газ Правда.

Как известно, предельные цены на уровне 6,99 грн/кубометр установлены до 31 марта.

При этом некоторые поставщики услуг готовы поставлять своим клиентам топливо ниже этой предельной цены.

26 января свои тарифы на февраль обнародовали почти все газоснабжающие компании. Согласно данным, семь из них предлагают цену ниже 6,99 грн за кубометр.

Например, поставщик Megawatt предложил своим клиента цену 6,79, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88, Энергетические ресурсы Украины - 6,90, "Газ АП" - 6,94, Волыньелектро Сбыт - 6,97, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

Стоит отметить, что в январе некоторые облгазы подняли стоимость услуг до 10 гривен и больше за кубометр, в результате чего вспыхнули акции протьестов с перекрытием дорогв ряде регионов.

Как отметил Денис Шмыгаль, после ограничений средняя платежка за газ составит 40% минимальной зарплаты украинцев, а некоторые семьи смогут платить на 30%-40% меньше, чем в январе.

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