В Раде рассказали, кто из пенсионеров может претендовать на новые доплаты в 2021 году

Нюансы в эфире Украина 24 раскрыла нардеп Евгения Кравчук.

По ее словам, на 2021 году запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.

"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - заявила Кравчук в эфире телеканала.



Она напомнила, что каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля 2021 года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к ежемесячной выплате.



Кравчук также добавила, что дополнительные 800 гривен после того, как Рада утвердила законопроект, получат одинокие пенсионеры.

То есть, если пенсионеры проживают одни, то им предназначена эта надбавка.

Украинцы своеобразно отреагировали на заявление Евгении Кравчук и отметили, что теперь в Украине массово начнут оформлять развод бабушки и дедушки, дабы получить дополнительные 800 гривен от государства.

"Сейчас пойдет вал разводов дедушек и бабушек!", "А жить где после развода? Хотя... можно квартиру купить ради такого дела", "Что такое одинокий пенсионер в нашем законодательстве и как это будет в соцслужбах определяться? Почему взрослых людей смешивают и привязывают к детям, которым уже лет по 50?!", - добавили пользователи в комментариях.

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