В Украине всего 3% от всего числа пенсионеров получают выплату от 10 тысяч гривен

По данным Минсоцполитики, достойные пенсии получают лишь 300 тысяч человек (3%), пишет ЛИГА.

Как отметила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, высокие пенсии получают в Украине люди, которые имели высокие белые зарплаты и те, кто выходил на заслуженный отдых по особым правилам.

Около 4,6 млн украинцев (41,2% от общего числа пенсионеров) получают ежемесячно выплаты в размере от 2000 до 3000 гривен, а самыми большими пенсиями могут похвастаться жители Киева (4769 грн), Донецкой (4516 грн) и Луганской областей (4201 грн).

Наименьше выплаты получают в Черниговской (2228 грн), Закарпатской (2814 грн) и Волынской областях (2968 грн).

Чтобы претендовать на высокие пенсии, нужно беспрерывно работать как минимум с 25 до 60 лет и иметь 35 лет стажа, будучи официально трудоустроеным.

Помимо этого, работодатель обязан оформить сотрудников по трудовому договору и легально выплачивать им заработную плату. Если на предприятии много сотрудников, работающих "в тени", то обязательно обратитесь в кабинет начальства и потребуйте узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу.

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Как известно, на 2021 году запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.

Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля 2021 года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к ежемесячной выплате.

А дополнительные 800 гривен после того, как Рада утвердила законопроект, получат одинокие пенсионеры.

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