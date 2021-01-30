Украинцам изменят пенсионный возраст, но лишь категориям, которые отвечают ряду требований

В Украине установлен единый возраст для выхода на пенсию, как для мужчин, так и для женщин, - 60 лет. В то же время, в некоторых случаях украинцы имеют право выйти на пенсию до достижения этого возраста.

Об этом говорится в законопроекте об "Усовершенствовании пенсионного законодательства", который 27 января утвердил Кабинет министров. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

Так, в 50 лет на заслуженный отдых будут выходить матери, которые воспитывают ребенка с редким заболеванием, но без инвалидности. Отцы по согласию с матерями смогут выходить на пенсию в 55 лет по той же причине. Также украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста (58,5 лет и старше), смогут досрочно назначать пенсии.

Правительство также предлагает ежегодную индексацию пенсий, которую будут проводить 1 марта.

Кроме того, на стипендии детям-сиротам установят повышение на уровне 150% прожиточного минимума. Общий размер пенсии будет на уровне 3 тыс. грн.

Также ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как в 2021 году вырастут такие выплаты, как прожиточный минимум и минимальные зарплаты.

Если с 1 января размер минимальной зарплаты будет составлять 6000 гривен, то после 1 декабря она вырастет до 6500 гривен. Размер прожиточного минимума на 1 января составляет 2189 гривен, но в 2021 году предусмотрены еще два повышения: с 1 июля - 2294 гривен, с 1 декабря - 2393 гривен.

Напомним, зарплаты украинцев вырастут, в Кабмине объявили, кому и на сколько повысят.

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине: названы регионы, где платят больше всех.

Также Politeka писала, что размер пенсий в Украине изменился, важное уточнение.