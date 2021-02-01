Украинская гривна сумела заметно укрепиться по отношению к американскому доллару

Как стало известно Politeka.net, по сравнению с результатами предыдущих торгов, она подорожала на шесть копеек и остановила двухдневный рост доллара. Официальный курс валют на 1 февраля опубликовали на сайте Национального банка Украины.

Последний месяц зимы начнется с такими показателями на валютном рынке: 28,1324 гривен за доллар, тогда как в предыдущий банковский день (29 января) он составил 28,1929 гривен. В то же время, курс несколько упал относительно евро и составил 34,157 гривны (было 34,1035).

По информации экспертов, уже со следующей недели начнется укрепление гривны, пусть и незначительно. Нерезиденты будут увеличивать продажу валюты, готовясь к ОВГЗ-аукциону. Во вторник тенденции по продаже сохранятся, однако уже с четверга и до конца недели возможен откат показателей на фоне растущего спроса на валюту со стороны иностранных компаний под репатриацию дивидендов. В целом за первый квартал 2021 года гривна не должна сильно проседать, удерживаясь на уровне 28,5 гривен за доллар. Программа сотрудничества с МВФ дает позитивный результат.

Стоит обратить внимание, что в Национальном банке готовятся к ускорению инфляции и росту цен на популярные товары в 2021 году. Регулятор выдал новый прогноз роста инфляции и повысил показатель с 6,5% до 7%. Пресс-служба Национального банка предупредила украинцев о колебаниях цен.

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