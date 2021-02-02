Новое повышение пенсий ждет украинцев в июле 2021 года

Это предусмотрено законом "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Повышение коснется тех, кто получает максимальную пенсию. Размер выплат повысят с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре этого года до 19 340 грн. Таким образом, самые богатые пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.

Отметим, что самые высокие пенсии положены тем, кто в течение 35 лет платит взносы с "белой" зарплаты, которая составляет 54 тыс. грн.

Тем, кто получает среднюю зарплату, моно надеятся на пенсию около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе.

При этом судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Для них действуют особые правила выхода на пенсию.

Отметим, по данным ПФУ, в результате проведенных в течение 2020 перерасчетов пенсий в Украине выросло количество получателей пенсий размером от 2001 до 3000 гривен и от 3001 до 4000 гривен. Их доля выросла с 34,2% до 41,2% и с 12,4% до 19,1% соответственно.

Также по сравнению с предыдущим годом стало больше пенсионеров, которые получают пенсию от 4001 до 5000 гривен (на 1,8%), от 5001 до 10000 гривен (на 2,3%) и более 10 000 гривен (на 0 7%).

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