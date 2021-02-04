Курс валют в Украине 4 февраля обрадует стремительным укреплением украинской гривны
Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка, в четверг украинская гривна покажет серьезные результаты. Она отвоюет сразу несколько позиций у «зеленых» и европейской валюты.
Так, 4 февраля, 1 доллар можно будет купить за 27,99 гривен. Таким образом, доллар преодолел психологическую отметку, опустившись ниже 28 гривен. Тем более, что днем раньше он стоил 28,05 гривен.
Евро тоже немного просел. В четверг 1 евро будут продавать по 33,63 гривны, в то время как днем ранее европейскую валюту продавали по 33,79 гривен.
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Укрепление гривны связано с тем, что украинская экономика хорошо себя показала во время коронакризиса, оказавшись весьма устойчивой по сравнению с другими экономиками мира. Кроме этого, основной экспорт Украины в виде зерна и металла не пострадал, поэтому валютной выручки в стране хватает. Отмечается, что гривну продолжают поддерживать переводы украинских заробитчан, которые, несмотря на пандемию, остаются работать за границей.
Добавим, что экономические эксперты прогнозируют гривне устойчивую позицию в ближайшие полгода.
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