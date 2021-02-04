Курс валют в Украине 4 февраля обрадует стремительным укреплением украинской гривны

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка, в четверг украинская гривна покажет серьезные результаты. Она отвоюет сразу несколько позиций у «зеленых» и европейской валюты.

Так, 4 февраля, 1 доллар можно будет купить за 27,99 гривен. Таким образом, доллар преодолел психологическую отметку, опустившись ниже 28 гривен. Тем более, что днем раньше он стоил 28,05 гривен.

Евро тоже немного просел. В четверг 1 евро будут продавать по 33,63 гривны, в то время как днем ранее европейскую валюту продавали по 33,79 гривен.

Укрепление гривны связано с тем, что украинская экономика хорошо себя показала во время коронакризиса, оказавшись весьма устойчивой по сравнению с другими экономиками мира. Кроме этого, основной экспорт Украины в виде зерна и металла не пострадал, поэтому валютной выручки в стране хватает. Отмечается, что гривну продолжают поддерживать переводы украинских заробитчан, которые, несмотря на пандемию, остаются работать за границей.

Добавим, что экономические эксперты прогнозируют гривне устойчивую позицию в ближайшие полгода.

Напомним, что внешний вид долларов хотят изменить, у Байдена раскрыли, какой станет валюта: "На лицевой стороне...".

Также Politeka писала, что гривна отыгралась на долларе и евро, новые цифры от НБУ: что будет с курсом валют.

А еще Politeka сообщала, что новое падение гривны в феврале: что будет с курсом доллара уже на этой неделе, "бежать в обменники...".