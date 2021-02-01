Українцям розповіли, що буде з гривнею і курсом долара найближчим часом

Так, економісти рекомендують вкладатися в гривню, але не на тривалий період, пише Сьогодні.

Як прогнозує Олександр Охріменко, на поточному тижні гривня може ослабнути по відношенню до долара на 5-10 копійок - до 28,35 грн/$.

З ним солідарний експерт Олег Пендзин, який прогнозує девальвацію гривні, але не суттєву.

"На готівковому ринку курс підніметься максимум на 15 копійок, до 28,40 грн/долар у продажу", - озвучив він свій прогноз.

Інший же аналітик Андрій Шевчишин не згоден з колегами і стверджує, що курс гривні навпаки зміцниться.

"Очікуємо збереження діючого торгового діапазону 28,1-28,3 грн/долар. І стежимо за нижньою межею і діями НБУ щодо її захисту. Якщо провалимо нижній рівень, ринок може перейти в середньострокове сезонне зміцнення. При цьому, вважаю, що Нацбанк не допустить сильного зміцнення гривні, як це було в 2019 році", - озвучив він свій прогноз в інтерв'ю журналістам.

Також експерти поки не рекомендують українцям бігти в обмінники та масово здавати валюту в банки. Олександр Охріменко радить гривні покласти на короткостроковий депозит (не більше 3 місяців).

А ось для більш довгострокових інвестицій (рік і більше), долар залишається кращим.

Що стосується курсу валют на 1 лютого, то НБУ розвів долар і євро в різні боки.

Американська валюта порівняно з учорашнім днем подешевшала на 6 копійок - до 28,13 грн.

Євро, у свою чергу, навпаки зміцнився і подорожчав до 34,15 грн.

Таким чином, курс валют від НБУ виглядає так:

$100 - 2813,24 грн

100 євро - 3415,7 грн.

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