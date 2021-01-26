Що потрібно знати

США всерйоз задумалися над зміною банкноти номіналом в $20

Повідомляється, що цим питанням займається Казначейство США, передає CNBC.

Так, на 20-доларовій купюрі на лицевій стороні хочуть розмістити портрет аболіціоністки Гаррієт Табмен, яка боролася проти рабства і виступала за соціальні реформи в Сполучених Штатах.

Оновити купюру планували ще при Бараку Обамі, але після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах це питання зняли з порядку денного.

А зараз в адміністрації президента Байдена розкрили нові деталі.

"Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни", – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.



Гаррієт Тамбен, яка народилася в 1822 році, втекла з рабства і виконала близько 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включаючи свою сім'ю і друзів. Під час громадянської війни служила розвідником для армії Союзу.



Американські журналісти нагадують, що редизайн грошових банкнот - складний процес, на який потребує часу. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки, яка зараз прикрашає купюру номіналом $100, пішло 11 років.

Варто також додати, що зараз на 20-доларовій купюрі зображений портрет сьомого презиеднта США Ендрю Джексона.

Раніше ми розповідали, курс долара після вихідних пішов вгору.

Так, згідно з даними регулятора, 26 січня українську валюту чекає невелике падіння по відношенню до долара.

Втім, поки стрибок долара зовсім незначний - він відіграв у гривні менше 1 копійки. У той же час, українська валюта зміцнилася на 3 копійки по відношенню до Євро.

Таким чином, офіційний курс валют від Нацбанку на 26 січня склав:

- 1 Долар США-28,16 гривень (+0,0017 грн).

- 1 Євро - 34,22 гривень (-0,0261 грн).

Нагадавши, долар і євро пішли на дно, Нацбанк вразив новим курсом валют: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня відіграється після вихідних і завдасть удару по долару, в НБУ озвучили цифри

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