Курс валют в Украине после выходных показал, как гривна продолжает укреплять свои позиции, не оставив доллару с евро и шанса
Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт Национального банка Украины, на понедельник, 8 февраля, госрегулятор установил официальный курс гривны к доллару на уровне 27,77 грн/долл. По сравнению с предыдущим банковским днем, 5 февраля, национальная валюта укрепилась на 12 копеек. Доллар падает уже шестой день подряд. И упал до минимальной отметки с середины декабря.
При этом гривна оставила пасти задних и евро. Официальный курс к европейской валюте на понедельник установлен на уровне 33,28 грн/евро. Гривна, таким образом, укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Ранее аналитики допускали, что в течение февраля доллар в Украине может рухнуть до 27,5 гривны. Укреплению национальной валюты будет способствовать низкий спрос на нее и рост предложения со стороны нерезидентов и экспортеров.
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Кроме того, укрепиться гривне помогут выплаты до 20 февраля налогов за год, а также зарплат и годовых бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ. Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в кратко- и среднесрочной перспективе.
Отметим, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.
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