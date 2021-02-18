Политолог Тарас Загородний в своем новом блоге на YouTube заявил, что не видит ничего страшного в отказе Международного валютного фонда давать Украине кредит.

«Сейчас Национальный банк активно выкупает валюту на местном рынке. Цены на экспортные товары наши растут. Экономика, по разным расчетам, в этом году вырастет до 4%. Еще важно, что сократился сильно импорт в страну из-за COVID», - говорит эксперт.

Загородний отмечает, что из-за коронавируса украинцы перестали ездить за границу, где ежегодно тратят приблизительно $8 млрд. Сейчас эти деньги они оставляют в Украине благодаря внутреннему туризму.

«Есть еще ресурс по реструктуризации наших долгов, которые есть. И поэтому все эти паники, рассказы о том, что без МВФ мы не выживем – это чистого вида вранье. Меня особенно веселят вещи, когда говорят, мол, МВФ – это символ того, что в страну можно инвестировать. Нет, как раз то, что страна находится в активном кредитовании МВФ – это показатель, что в стране не все хорошо», - заявил он.

По его мнению, власти надо больше работать над борьбой с коррупцией и меньше разворовывать из бюджета – «тогда все будет нормально».

«Без паники. Этот год у нас последний, когда мы отдаем рекордное количество долгов – 10 млрд. Проходим это нормально, приток валюты позволяет это осуществить», - сказал Загородний.

Политолог добавил, что ни одна страна мира, следуя программам МВФ, не стала развитой.

«Потому что страна после сотрудничества активного с МВФ остается инвалидом с проблемами в экономике, которые имеют долгосрочный характер», - резюмирует эксперт.

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