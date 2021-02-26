Отрицательные последствия для Украины от сотрудничества с МВФ очевидны – государству приходится жертвовать частью суверенитета, выполняя условия, навязанные извне. А каковы положительные последствия?

Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает доктор экономических наук, член Совета Национального Банка Украины Василий Фурман.

«Украинская экономика недоинвестирована, и все это отлично понимают. Мы низкотехнологичная страна. За последние тридцать лет мы превратились в сырьевой придаток передовых экономик, к огромному сожалению. Когда-то мы были индустриальной экономикой, теперь стали аграрной», - объясняет эксперт.

По его словам, вопрос здесь не только и не столько в Международном валютном фонде. Вопрос в первую очередь в самих украинцах и украинской власти. Хотим ли мы сегодня выстроить украинскую экономику, хотим ли мы сделать её сильной, успешной, высокотехнологичной? Хотим. Что для этого нужно? Нужны значительные финансовые ресурсы. А чтобы они сюда пришли, нужно провести структурные реформы. Нужно приблизить к европейскому уровню наши системы: правоохранительную, налоговую, таможенную, судебную.

«Если всё это не сделать, в Украине будет то, что есть сейчас. Инвесторы, которые вкладывают в страну, не уверены в том, что их права защищены, что у них не отберут бизнес», - отмечает Василий Фурман.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт давал прогноз относительно курса гривны .