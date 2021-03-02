Заявления о стараниях снизить стоимость коммунальных услуг благодаря компенсациям и данные о 3 млн человек с субсидиями и 1,8 млн льготников - так Кабинет Министров «латает дыры».
Об этом в программе «Суть событий» заявила журналистка Екатерина Котенкова.
«Украинцам пообещали компенсацию выплат за электроэнергию, но кому-то это не сильно поможет», - цитирует журналистка слова заместителя министра Виталия Музыченка.
Он также рассказал о возможности оформить субсидию «задним числом», например, в документах вместо февраля 2021 года будет отмечаться ноября 2020 года, то есть начало отопительного сезона.
Некоторые политики заявляют, что средств на субсидии не хватает, но журналистка передает слова Музыченка о среднем размере субсидии суммой в 2200 грн. Тем не менее, этой «точечной помощи» вряд ли будет достаточно для значительного улучшения, поэтому, ситуацию можно назвать «латанием дыр».
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«Надо пустить газ внутренней добычи на нужды населения, это позволит снизить стоимость в два раза, но этого сделать не позволят те, кому это не выгодно», - констатирует Котенкова.
Напоминаем, Котенкова рассказывает, что пенсии проиндексируют и к чему это приведет.
Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт назвал Украину придатком к передовым экономикам мира.