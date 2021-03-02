Заявления о стараниях снизить стоимость коммунальных услуг благодаря компенсациям и данные о 3 млн человек с субсидиями и 1,8 млн льготников - так Кабинет Министров «латает дыры».

Об этом в программе «Суть событий» заявила журналистка Екатерина Котенкова.

«Украинцам пообещали компенсацию выплат за электроэнергию, но кому-то это не сильно поможет», - цитирует журналистка слова заместителя министра Виталия Музыченка.

Он также рассказал о возможности оформить субсидию «задним числом», например, в документах вместо февраля 2021 года будет отмечаться ноября 2020 года, то есть начало отопительного сезона.

Некоторые политики заявляют, что средств на субсидии не хватает, но журналистка передает слова Музыченка о среднем размере субсидии суммой в 2200 грн. Тем не менее, этой «точечной помощи» вряд ли будет достаточно для значительного улучшения, поэтому, ситуацию можно назвать «латанием дыр».

«Надо пустить газ внутренней добычи на нужды населения, это позволит снизить стоимость в два раза, но этого сделать не позволят те, кому это не выгодно», - констатирует Котенкова.

Напоминаем, Котенкова рассказывает, что пенсии проиндексируют и к чему это приведет.

Ранее Politeka сообщала о том, что эксперт назвал Украину придатком к передовым экономикам мира.