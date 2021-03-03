Украина имеет исключительный шанс подготовиться перейти на шестой технологический уклад.

Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в своем блоге, а также объяснил, почему в современном мире высокотехнологичная экономика преобладает над сырьевой не так однозначно.

Когда государственный бюджет формируется преимущественно из доходов экспорта сырья, неизбежны колебания и хаос в государственных выплатах, считает эксперт. Кроме того, сейчас экономический климат Украины резко меняется, что приводит к нарушению контрактов. Все это подрывает экономическую стабильность.

Политолог перечисляет продовольственные и непродовольственные товары, которые Украина экспортирует в ЕС по статистике 2019 года, а потом отмечает, что из-за пандемии данные статистики 2020 будут выглядеть еще более пессимистично.

В ситуации Украины Бизяев предлагает перераспределить богатства в пользу определенных привилегированных секторов, что будет проще, чем проведение сбалансированной политики экономического роста. Мол, в таком случае правительство меньше нуждаться в формировании институциональной структуры, которая со своей стороны занимается регулированием экономики так, что другие сектора отстают в развитии.

«Учитывая текущую ситуацию в мире и в Украине мгновенный слом сырьевой модели в нашей стране и переход на инновационную, цифровую или декарбоновую невозможен», - говорит эксперт и отмечает необходимость переходного периода.

По мнению Бизяева, не природные условия и климат приводят к экономическому упадку или росту государства, а человек и его знания - это критерий и мера успеха XXI века.

«Во время кризиса догма о том, что сырьевая экономика - это плохо, а высокотехнологичная - это хорошо, становится не столь очевидной», - сомневается эксперт. Если сравнить цену самолета и зерна, то первый, конечно, дороже. Но Бизяев считает, что, решая такие вопросы, нужно учитывать положение вещей в мире. «В кризис, когда самолеты стоят на земле, а продовольствие дорожает, большой вопрос, кто будет в выигрыше», - говорит он.

Украине удалось выиграть исключительный шанс выделить несколько лет на переходный период и подготовиться к шестому технологическому укладу. «Второго такого шанса в этом десятилетии может и не быть. Действуйте, наши элиты. Войдите в историю, а не вляпайтесь в нее», - предостерегает эксперт.

Напоминаем, политтехнолог объясняет, почему мировые державы не инвестируют в Украину.

Ранее Politeka сообщала о том, что инвестиции в науку и образование переведут Украину на новый уровень развития.