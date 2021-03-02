Економіст Олексій Кущ в своєму блозі навів страшну аналогію ситуації зі спробою забрати силовиками будівлю Інституту фізіології імені Богомольця, а також розповів, чому це залишить негативний слід на національній економіці.

Він розповів, що в останні роки не один забудовник поглядав на цю унікальну споруда в центрі Києва на Печерських Липках. Дійсно, з точки зору комерційної забудови - це один з найбільш ласих шматочків, які ще залишилися в Києві.

«Атака на інститут Богомольця вона відбувається не вперше. Були приклади з більш віддаленого минулого, колись за часів Другої світової війни інститут Богомольця вже виселяли з будівлі, яку він займав. Німецькі окупанти розміщували там управління київської поліції. Ось такі ось страшні, я б сказав, аналогії напрошуються в порівнянні з сьогоднішнім днем​​», - говорить Кущ.

Він зазначає, що ця чергова атака на українську науку безглузда ще й тому, що економіка знань та інновації - це саме ті напрямки, які стануть одними з найбільш ключових для виходу з нинішньої кризи.

«У ній переможуть ті країни, які зможуть створити синергію між реальним сектором економіки та науковим і освітнім потенціалом країни. Тобто перемагати будуть ті країни, які будуть робити ставку саме на інновацію і економіку країни. Будуть перемагати ті країни, які будуть інвестувати державні і приватні інвестиції в розвиток науки і освіти», - заявив Кущ.

Політолог зазначив, що сировинні аграрні країни явно не будуть в лідерах в 21 столітті. За його словами, замість того, щоб інвестувати в науку і систему освіти, наша держава фактично знищує те, що ще залишилося від попередніх часів, той науковий потенціал, який у нас ще є і який можна розвивати.

Раніше Politeka повідомляла, що Кущ розповів, який парадокс відбувається в українській економіці.

Він також заявив, що Україна займає одне з перших місць в світі по Кумівський капіталізм.