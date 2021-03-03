Какие перспективы имела бы Украина, продавая свои качественные товары на экспорт? Ответил на вопросы в программе «Романенко Беседы» политтехнолог Максим Карижский.

По его словам, в настоящее время в Украине отсутствует совместное производство оружия. Страна потеряла возможность сотрудничать с США.

Он уверен, что Украина при определенных обстоятельствах и условиях могла бы превзойти Россию в стандартах советского вооружения. Государство обогнало бы Россию на международном рынке вооружения. Между тем, Россия в 2020 году увеличила свою прибыль на 15 млрд долларов с продаж.

Карижский отмечает, что Украина могла бы забирать у России долю прибыли от военного оружия.

По его мнению, Украине следует поискать инвестиции за океаном, но с последовательной политикой. Сейчас у нас нет новых атомных энергоблоков, построенных с Америкой. Есть только старые. Также в запасе есть доля угольной электроэнергии, которой быть не должно.

Политтехнолог говорит, что в нашей стране много чего могло бы быть. В США есть свои страны - партнеры, а нас туда не приглашают.

«Так сложилось. И конечно сейчас вопрос у Зеленского, у правительства, у нового посла у Маркаровой - а что вообще можно с этим теперь сделать. Не давайте составим план, а тут хуже вопрос - а вообще что можно сделать. С этого, к сожалению, приходится начинать. Конечно, придется начинать с расчистки конюшен», - отметил Карижский.

Он считает, дабы Украину воспринимали, как серьезное государство нужно быть ответственными, соблюдать соглашения и планы.

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