Согласно данным опроса, проведенного компанией Research & Branding Group, три четверти украинцев не смогут оплачивать в этом году коммуналку, а девять из десяти респондентов не готовы относиться к повышению тарифов с пониманием.

Ситуацию комментирует журналистка Екатерина Котенкова на канале «Знай.ua».

«Как можно относится к такому с пониманием? Это как будто пришел в магазин покупать товар по одной цене, а ее завышают и требуют платить. Как к такому будешь относиться с пониманием?», - говорит она.

Котенкова напоминает, что рост тарифов затормозили до конца нынешнего отопительного сезона, но это не может решить проблему. К тому же затормозили его только после того, как в самом начале года тарифы уже существенно выросли.

По мнению обозревателя, положение дел мог бы спасти сильный премьер-министр, который бы являлся самостоятельной политической фигурой. Только он смог бы остановить рост тарифов.

А рост этот довольно существенный. В Министерстве экономки прогнозируют, что в 2021 году газ подорожает на двадцать процентов, отопление – от 16 до 18, а электричество ещё больше – от 38 до 52 процентов. Ожидается, что этот процесс продолжится и в 2022 году.

«Правда, украинцы смогут получать десятикратную компенсацию за коммуналку. Но это будет только в том случае, если поставщик коммунальной услуги пришлет завышенную платежку. Таким образом, украинец сможет получать от него компенсацию в десятикратном размере. Об этом говорится в законопроекте, который 19 февраля народные депутаты отправили в комитет на доработку», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Ранее, как сообщает Politeka, она уже комментировала тему роста тарифов.

Также Котенкова объяснила, в чём состоит трудность с субсидиями.



