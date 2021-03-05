18 января Кабмин заявил, что цена на газ будет зафиксирована на уровне 6,99 грн за куб.
В программе «Cуть событий» на канале «Знай.ua» журналистка Екатерина Котенкова рассказала об изменениях относительно тарифов на газ.
«Максимальную цену на газ до конца отопительного сезона ограничили до 6,99 грн за куб. С 1 апреля украинцев ожидает новая цена на газ, после того как ограничение в 6,99 грн перестанет действовать», - отметила Котенкова.
По словам ведущей, операторы обнародуют новые фиксированные годовые тарифы, среди которых украинцы смогут выбрать персональный для себя. Все компании-поставщики будут обнародовать актуальные тарифы на следующий месяц в конце текущего, а также на весь год.
«Разница между годовым и месячными тарифами позволит выбрать более выгодный из них в определенный период. Например, если весной цена голубого топлива будет 6,99 грн, а годовая значительно выше 7 грн, то летом можно пользоваться месячным тарифом. Тем более, летом необходимость в газе снижается », - подчеркнула Котенкова.
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Напомним, Politeka публиковало мнение Снегирева, что власть снова дает пустые обещания.
Ранее Politeka распространяло заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.