На сегодня суммарная задолженность крупных компаний и ФЛП по ЕСВ составляет 21,6 миллиарда гривен. Причем в этой сумме 12,5 миллиарда – долг физлиц-предпринимателей, и эта дыра имеет тенденцию расти.

В программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова заявила, что существуют риски задолженности выплаты пенсий и предложила стратегию решения этого вопроса.

«Это, конечно, может привести к задержке выплаты пенсий. Но такие вопросы нужно решать комплексно. И вопросы налогов в том числе. Вот смотрите, главный плательщик налогов простой украинец, а не бизнес. Украинец платит НДС в каждом чеке на покупку товаров и услуг; он платит подоходный налог, ЕСВ и военный сбор. Он оплачивает акцизы в цене табака и спиртного. Просто эти деньги удерживают "за него": работодатель и торговые сети. И если бы каждый из нас получал расшифровку уплаченных налогов за месяц, то у многих волосы встали дыбом от такой "цены государства". Да, бизнес платит, но с учетом оптимизации платит значительно меньше», - отметила Котенкова.

По словам ведущей, в Украине уже в ближайшее время может начаться задержка выплаты пенсий. Пенсионный фонд недополучает большую часть запланированных денег. Все – из-за того, что ФОПы задолжали фонду огромную сумму по единому социальному взносу», - отметила Котенкова

«Для кого нужно снижать налоги, так это для физических лиц: подоходный и ЕСВ, отменять военный сбор, вводить пониженную ставку НДС на социальные товары и слуги. И главное: решать проблему с тем, что кто-то платит, а кто-то нет. У простого украинца нет экспертов и политиков, которые могут пролоббировать снижение налогов на труд. Всё должно быть честно, но думаю, в нашей стране это будет не скоро», - подчеркнула журналистка.

Напомним, Politeka публиковало заявление Котенковой, что с 1 апреля украинцев ожидает новая цена на газ.

Ранее Politeka распространяла сообщение от Снегирева о стратегии тарификации, что власть снова дает пустые обещания.