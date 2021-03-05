18 січня Кабмін заявив, що ціна на газ буде зафіксована на рівні 6,99 грн за куб.
У програмі «Cуть событий» на каналі «Знай.ua» журналістка Катерина Котенкова розповіла про зміни відносно тарифів на газ
«Максимальну ціну на газ до кінця опалювального сезону обмежили до 6,99 грн за куб. З 1 квітня українців очікує нова ціна на газ, після того як обмеження в 6,99 грн перестануть діяти», - зазначила Котенкова.
За словами ведучої, оператори оприлюднять нові фіксовані річні тарифи, серед яких українці зможуть обрати особистий для себе. Усі компанії-постачальники будуть оприлюднювати актуальні тарифи на наступний місяць у кінці поточного, а також на увесь рік.
«Різниця між річним та місячними тарифами дозволить обрати вигідніший з них в певний період. Наприклад якщо весною ціна блакитного палива буде 6,99 грн, а річна значно вище ніж 7 грн, то влітку можна користуватись місячним тарифом. Тим паче, влітку потрібність газу знижується», - підкреслила Котенкова.
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Нагадаємо, Politeka публікувало думку Снєгирьова, що влада знов дає порожні обіцянки.
Раніше Politeka поширювало заяву Котенкової, що прем’єр обіцяв знизити тарифи, але насправді варто чекати їхнього зростання.