18 січня Кабмін заявив, що ціна на газ буде зафіксована на рівні 6,99 грн за куб.

У програмі «C уть событий» на каналі «Знай.ua» журналістка Катерина Котенкова розповіла про зміни відносно тарифів на газ

«Максимальну ціну на газ до кінця опалювального сезону обмежили до 6,99 грн за куб. З 1 квітня українців очікує нова ціна на газ, після того як обмеження в 6,99 грн перестануть діяти», - зазначила Котенкова.

За словами ведучої, оператори оприлюднять нові фіксовані річні тарифи, серед яких українці зможуть обрати особистий для себе. Усі компанії-постачальники будуть оприлюднювати актуальні тарифи на наступний місяць у кінці поточного, а також на увесь рік.

«Різниця між річним та місячними тарифами дозволить обрати вигідніший з них в певний період. Наприклад якщо весною ціна блакитного палива буде 6,99 грн, а річна значно вище ніж 7 грн, то влітку можна користуватись місячним тарифом. Тим паче, влітку потрібність газу знижується», - підкреслила Котенкова.

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