Власть разработала очередною постановление, которым право монетизации льгот на проезд в общественном транспорте будет отдано на усмотрение местных властей.

В программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова рассказала о деталях монетизации льгот.

«Экономический эксперт Алексей Кущ видит позитив в монетизации льгот, поскольку её отсутствие сдерживает реформу и обновление коммунального транспорта. Он пояснил, что коммунальный транспорт перевозит льготников, но сколько точно – никто не знает. Для расчета сумм компенсаций, которые получают транспортные предприятия, используются специальные формулы, и затем предприятия раз в год получают от местных властей "бонус" за перевозку льготников. Однако польза от этого "бонуса" под вопросом: коммунальный транспорт остается неэффективным, и тем самым создается широкое поле для деятельности "маршрутчиков"», - отметила Котенкова.

По мнению журналистки, без монетизации эту коммунальную и "маршруточную" мафию победить будет невозможно. Если бы у нас все платили за проезд полную стоимость, а власть давала пенсионерам деньги на проезд, у нас бы были прибыльными коммунальные перевозки и можно было бы привлекать кредиты, чтобы провести полное техническое переоснащение коммунального транспорта. А поскольку этого нет, то отдельным «мутным» структурам выгодно зарабатывать.

Также, по словам Антона Левицкого, директора департамента соцполитики Института местного развития, мы имеем дело с очень сложной сферой: во-первых, есть масса предписаний о предоставлении льгот и при этом некоторые люди имеют их сразу по нескольким законам, во-вторых - необходимо рассчитывать суммы компенсаций транспортным компаниям за перевозку льготников, но при этом очень трудно установить реальное количество льготников, которые воспользовались транспортом. Поэтому местным властям и трудно решать эту проблему.

«Какое же решение видят эксперты? А решение такое: компенсировать льготникам затраты на проезд из госбюджета всем в равной степени. Не важно кто сколько пользуется транспортом. Но проблема в том, что как не упрощай порядок предоставления льгот, всё равно будут пострадавшие. В проекте документа прямо указано, что для определенной части льготников это нововведение несет негатив, поскольку не покроет их затрат на проезд в транспорте», - подчеркнула ведущая.

По словам журналистки, местные власти постараются по-максимуму сократить расходы своих бюджетов, и выдадут на руки столько поездок, чтобы формально льготы предоставить, но при этом очень сильно на них не тратиться. Однако сколько в целом составит экономия на льготах на проезд по стране — пока что оценить сложно. Если поровну разделить суммы на оплату льготникам, которым это нужно и не нужно, то есть для тех, кто пользуется транспортом и тех, кто не пользуется, то это будет не совсем справедливо. Ведь сам смысл льгот не в деньгах, а в возможности получить бесплатно или по низшей цене ту или иную услугу.

«С такой точки зрения выглядит довольно противоречивой предложение лишать какого-то количества льготных поездок тех, кому нужно перемещаться на общественном транспорте, ради тех, кому этого просто не нужно», - сказала Котенкова.

Напомним, Politeka публиковала сообщение Котенковой, что с 1 апреля украинцев ожидает новая цена на газ.

Ранее Politeka распространяла заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.