Повысят ли пенсии украинцам, старше 75 лет? Подробнее в программе «Суть событий» рассказала журналистка Екатерина Котенкова.

«Еще в конце 2019 президент Зеленский заговорил о прибавке к пенсии пенсионерам старше 80 лет, потому такую ​​доплату правительство начнет выплачивать и тем, кто старше 75 лет, ну а потом дополнительные вознаграждения станут получать и те уже неработающие украинцы, кому за 70», - сказала Котенкова.

Журналистка рассказывает, что сначала к пенсии должны были доплачивать 500 гривен, но правительство пересмотрело и решил доплачивать 400.

По ее словам, пенсионеры «75+», а это 1,6 млн получат надбавку в размере 400 грн. не раньше первого октября. Власти решили сэкономить 1,9 млрд. Гривен. Старшее поколение потеряет 1200 гривен, если отсрочка выплат составляет 400 гривен ежемесячно. Через трехмесячной задержки денежных выплат, пенсии с 1 марта 2021 индексироваться не смогут.

«Еще в конце 2019 президент Зеленский заговорил о прибавке к пенсии пенсионерам старше 80 лет, потому такую ​​доплату правительство начнет выплачивать и тем, кто старше 75 лет, ну а потом дополнительные вознаграждения станут получать и те уже неработающие украинцы, кому за 70», - сказала Котенкова.

Ведущая говорит, что денежная помощь к пенсиям все же была. С апреля 2020 г. старики "80+» получали ежемесячную надбавку в сумме 500 грн, если пенсия составляла не более 9205 грн в месяц.

Напомним, Politeka публиковала сообщение Котенковой, что с 1 апреля украинцев ожидает новая цена на газ.

Ранее Politeka распространяла заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.