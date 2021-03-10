Китай одержал победу над крайней бедностью. Это заявил председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном достижениям страны в ликвидации бедности.

О преодолении бедности в Китае сообщила журналистка Екатерина Котенкова в программе «Суть событий».

«По словам китайского лидера, 98,99 жителей сельской местности «перешагнули черту бедности», из числа бедных районов было выведено 832 уездов и 128 тыс сел. За последние 8 лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью около 1,6 трлн юаней (около $246 млрд)», - процитировала Котенкова.

По словам ведущей, Китай намерен получить «решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всячески выполнить задачу построения "среднезажиточного общества».

Также Котенкова отмечает, что термин «общества средней зажиточности» был впервые введен в 1979 году «архитектором китайских реформ» Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет в Китае выбрались из нищеты более 850 млн человек.

Напомним, для Politeka Котенкова сообщала, насколько повысят пенсии украинцам, которые старше 75 лет.

Ранее Politeka распространяла заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.