Чи підвищать пенсії українцям, старше 75 років? Детальніше у програмі «Суть событий» розповіла журналістка Катерина Котенкова

«Ще в кінці 2019 року президент Зеленський заговорив про надбавку до пенсії пенсіонерам старше 80 років, тому таку доплату уряд почне виплачувати тим, хто старше 75 років, ну а потім додаткові винагороди стануть отримати і ті вже непрацюючі українці, кому за 70», - сказала Котенкова.

Журналістка розповідає, що спочатку до пенсії мали доплачувати 500 гривень, але уряд переглянув і вирішив доплачувати 400.

За її словами, пенсіонери «75+», а це 1,6 млн отримають надбавку в розмірі 400 грн. не раніше першого жовтня. Влада вирішила заощадити 1,9 млрд. гривень. Старше покоління втратить 1200 гривень, якщо відстрочка виплат становить 400 гривень помісячно. Через трьохмісячної затримку грошових виплат, пенсії з 1 березня 2021 індексуватися не зможуть.

«У підсумку все вийшло не як планувалося: пенсіонерам "75+" довелося чекати конкретних рішень про призначення виплат дев'ять місяців, а до реальних виплат справа мала дійти через 19 місяців», - підкреслила вона.

Ведуча каже, що грошова допомога до пенсій все ж таки була. З квітня 2020 році люди похилого віку «80+» отримували щомісячну надбавку у сумі 500 грн, якщо пенсія становила не більше 9205 грн за місяць.

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