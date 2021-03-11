Как украинское правительство планирует побороть бедность в Украине? О шагах к достижению цели рассказала в программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова

По ее словам, в правительстве говорят, что первым шагом для повышения социальных стандартов будет увеличение пенсионных выплат, которые с 1 марта поднимут на 11%, то есть на 300 гривен в среднем.

«Надбавка коснется более 8 млн украинцев, при этом индексация станет уже второй за год. Кроме того, в 2021 году минимальная зарплата выросла до отметки в 6000 гривен, а уже с 1 декабря текущего года это значение составит 6.500 гривен», - процитировала Котенкова.

Ведущая отмечает, что индексация пенсий будет незначительной. Индексация касается только тела пенсии, но отнюдь не всей суммы. Надбавки к пенсиям не индексируются.

Журналистка рассказывает, что размер индексации будут высчитывать из суммы средней заработной платы украинском, которая уже известна. Перечисление пенсий коснется 6,9 миллиона пенсионеров.

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