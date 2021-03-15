Как в дальнейшем будет развиваться газовая промышленность Украины, предположил в программе «Романенко. Беседы» Андрей Ермолаев, украинский политолог, философ и президент Центра социальных исследований «София»

Владение газовой рентой позволяет накапливать капитал быстрыми темпами и финансировать политическую деятельность. «Судьба всех этих элементов газоснабжения и газопотребления была предметом "большой игры"», - объясняет Ермолаев.

Он говорит, что решение о «переделе» транзитной трубы связано еще с постановлениями правительства Марчука. Тогда создали «Укргазтранзит», согласно планам компании в будущем предусматривались значительные привлечения иностранных инвесторов. Тем не менее, проект так и не реализовали.

Создание Нафтогаза подталкивало к разговорам о транснационализации, считает политолог. Мол, Украина должна стать «большим игроком» на международном рынке: не страной, что только добывает, но и страной-транзитером, что обладает газохранилищем и делает поставки.

«Эти переговоры начались с момента создания Нафтогаза, скорее всего он для этого и создавался», - отмечает Ермолаев. Он также добавляет, что в этом вопросе рассматривали идею консорциума, то есть объединение с компаниями Европы и России.

Напоминаем, Александр Доний рассказал об идеях, на которых базируется стратегия развития экономики Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что с 1 апреля изменится тариф на газ.

https://www.youtube.com/watch?v=DWCC0QfKXdU