Как в дальнейшем будет развиваться газовая промышленность Украины, предположил в программе «Романенко. Беседы» Андрей Ермолаев, украинский политолог, философ и президент Центра социальных исследований «София»
Владение газовой рентой позволяет накапливать капитал быстрыми темпами и финансировать политическую деятельность. «Судьба всех этих элементов газоснабжения и газопотребления была предметом "большой игры"», - объясняет Ермолаев.
Он говорит, что решение о «переделе» транзитной трубы связано еще с постановлениями правительства Марчука. Тогда создали «Укргазтранзит», согласно планам компании в будущем предусматривались значительные привлечения иностранных инвесторов. Тем не менее, проект так и не реализовали.
Создание Нафтогаза подталкивало к разговорам о транснационализации, считает политолог. Мол, Украина должна стать «большим игроком» на международном рынке: не страной, что только добывает, но и страной-транзитером, что обладает газохранилищем и делает поставки.
«Эти переговоры начались с момента создания Нафтогаза, скорее всего он для этого и создавался», - отмечает Ермолаев. Он также добавляет, что в этом вопросе рассматривали идею консорциума, то есть объединение с компаниями Европы и России.
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