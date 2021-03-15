Насколько велики самом деле шансы повлиять на жизнь миллионов граждан, когда ты находишься в руководстве «Укрпочты»?

Подробнее об этом рассказал Игорь Смелянский, CEO «Укрпочты» и член Наблюдательного совета «Укроборонпрома», в программе «Субъективно с Яника Мерил» .

«Когда мы занялись "Укрпочтой", она была абсолютно дохлая», - признается гость программы. Тем не менее, его работа над улучшением этого учреждения увенчалась успехами. Он говорит, что теперь люди получили возможность серьезно сэкономить, заказав товар по более низкой цене в Интернете и получив доставку из «Укрпочты» домой. «Теперь мы начали конкурировать, и в результате – «Новая почта» нас не любит, банки нас не любят, аптечное лобби нас не любит», - говорит он о реакции на результаты своей работы.

Несмотря на критику «Укрпочты» со стороны выше перечисленных учреждений из-за изменения макроэкономической ситуации, простые люди оценивают ее деятельность положительно. Смелянский отмечает, что онлайн-заказ и доставка стали очень необходимыми и выгодными вещами во время пандемии особенно для пожилых людей.

Он рассказывает также о том, что планирует открыть банк. Тем не менее, для этих целей приходится уже три года буквально бороться с МВФ и Нацбанком. Он приводит данные, что 37% украинский не имеет счета в банке, а потому хочет исправить эту ситуацию. «Моя мечта - оцифровать всю страну», - признается Смелянский.

Напоминаем, Смелянский рассказал, почему решил возглавить «Укрпочту» .