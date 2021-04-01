Политический технолог, писатель, эксперт в сфере политики и избирательных технологий Тарас Загородний в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал об отношениях Украины и Китая.

«Украинцам тоже нужно привыкать жить в многовариантном мире и понимать, что каждый в этом мире преследует свой интерес. У США один интерес, у Европы другой интерес, у Китая совершенно третий интерес… И эти интересы не всегда совпадают с нашими национальными интересами», - говорит эксперт.

Загородний также прокомментировал визит китайской делегации в оккупированный Крым.

«Этот блеф, который Китай нам устроил в Крыму, когда привезли (китайскую делегацию, - ред.)… Российские СМИ уже пишут, что русские привезли каких-то торговцев китайцев с московского рынка, выдали их в качестве представителей Китая, Китай якобы решил блефануть, тоже сказать «не надо политизировать взаимоотношения с Крымом». Хотя реальность такова – Китай всегда поддерживает западные санкции. Ну не будут они лезть в открытую с Крымом торговать. Потому что они попадут под санкции», - считает политтехнолог.

Он рассказал, почему у Украины не получается блефовать, в отличие от России, США и Китая.

«А это опять же вторичность украинской элиты так называемой. Элиты, которая сейчас пришла, которая вообще не понимает, что нужно делать и в каком формате вообще мир живет. Опять же, если возвратиться к китайскому вопросу… Китайцы заявляют «мы на вас подадим в суд на 3 миллиарда долларов из-за «Мотор Сичи». Так подождите, вы ж заплатили за них 100 миллионов. Пойдите и докажите в суде, что мы вам должны 3 миллиарда», - сказал эксперт.

По его мнению, Украине необходимо вернуть «Мотор Сич», чтобы не закупать вооружение у других стран.

«Мотор Сич» производит не только, например, двигатели для вертолетов, он производит и двигатели для ракет. А сколько стоит построить ракетный щит Украины, из-за которого мы будем субъектами, которых будут воспринимать? А он стоит миллиарды долларов. Причем если вы будете закупать, например, западное вооружение… Во-первых, не факт, что продадут, начнем с этого. Потому что мир вооружений очень хитрый. И второй очень важный момент – а будут ли эти ракеты летать против нашего потенциального противника – России? Поэтому в этой связи деньги – даже 2-3 миллиарда – не большие, если мы выплатим Китаю», - утверждает Загородний.

Политтехнолог подчеркнул, что нынешняя украинская власть не умеет вести переговоры на международной арене.

«Вообще политика и бизнес – это 90% блефа. И нужно тоже на это реагировать соответствующим образом, но для этого нужны совершенно другие люди, которые вообще понимают, как вести переговоры на международной арене», - резюмировал он.

Напомним, Politeka сообщала, что Некрасов объяснил потребительские принципы и алгоритмы .