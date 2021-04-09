Политика Нацбанка приводит к тому, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. Так в своем блоге «Честный взгляд на экономику» заявил экономист Алексей Кущ и рассказал о неэффективности методов Нацбанка борьбы с инфляцией.

«Зажимая платежеспособный спрос, Нацбанк решает локальную задачу низких цен, но не решает задачу экономического развития, создания рабочих мест и так далее», - считает Кущ.

Говоря о ценовой динамике, экономист привел в пример ситуацию, когда перед гражданином стоит выбор: инфляция на уровне 10%, но при этом увеличение покупательной способности за счет роста доходов на 15%, либо низкая инфляция в 2-3%, но при этом сокращение покупательной способности на 5%. В основном, все бы выбрали первый вариант, так как он предусматривает, что человек стал богаче. Сами по себе низкие цены никого не интересуют, если есть деньги, чтобы купить товары и услуги.

«В чем основное различие инфляции спроса и предложения нас все время хотят убедить в том, что цены в Украине растут, потому что украинцы много едят, а на самом деле цены в Украине растут, потому что у нас с каждым годом становится все труднее развивать бизнес-проекты и производить товары и услуги», - заявил Кущ.

Он отметил, что в Украине политика Нацбанка приводит к тому, что богатые становятся богаче, а бедные становятся беднее, и у нас, к сожалению, к осознанию этих проблем никто не подошел.

Напомним, Кущ заявил, что стабильность кладбища фактически и является такой удавкой, наброшенной на экономику.